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Московские студенты посетили занятие казачьего бакалавриата

Студентам столичных вузов рассказали о тактической подготовке

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МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

В Московском государственном университете технологий и управления (МГУТУ) для студентов столичных колледжей и вузов провели мастер-класс по тактической подготовке. Об этом сообщается на сайте университета.

Отмечается, что в мастер-классе, который провел старший преподаватель казачьего бакалавриата МГУТУ Юрий Хожайнов, приняли участие студенты Финансового университета при правительстве РФ и Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Кроме того, на занятии присутствовали учащиеся школ кластера непрерывного казачьего образования.

Как рассказал Хожайнов, занятие началось с разминки, а затем присутствующие отработали отдельные элементы и прошли полосу препятствий.

«Для кого-то это не составило труда, кому-то показалось очень тяжелым занятием. Все зависит от физической формы человека. В любом случае, регулярные физические упражнения благотворно воздействуют и на самочувствие, и на интеллектуальную деятельность, помогают учиться», — сказал он.

При этом старший преподаватель рассказал об уникальности полосы препятствий. По его словам, ее прохождение равносильно посещению фитнес-центра, так как пробежать ее можно не один раз.

Кроме того, участником мастер-класса продемонстрировали макеты оружия, а также задали вопросы по физической подготовке. Также старший преподаватель показал ребятам комплекс упражнений, в том числе для укрепления мышц спины и борьбы с лишним весом.

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