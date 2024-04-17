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Красную площадь открыли для посещения

В Москве разрешили вход на Красную площадь после ограничений 16 апреля

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Depositphotos

В Москве снова открыли вход на Красную площадь для всех желающих. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, в настоящее время на площади возводят трибуны к параду Победы. Посетители могут попасть к пространству у Кремля через рамки металлоискателей.

Красную площадь временно закрывали для посещения 16 апреля. Уточнялось, что на площади собрались сотрудники правоохранительных ведомств и по громкоговорителю просили посетителей пройти на выход.

Как писало ТАСС со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России Дениса Симонова, вход был закрыт в рамках подготовки к параду в честь 9 Мая.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Он уточнил, что в грядущем Параде Победы на Красной площади ожидается участие 9 тыс. человек и 75 единиц оружия и авиации Воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее в Кремле назвали дату генеральной репетиции парада Победы в Москве.

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