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Власти рассказали о ситуации с паводком в Курганской области

Власти Курганской области: ситуация с паводком критическая

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«Ситуация с паводком критическая! Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. <...> Не повторяйте ошибок тех, кто в силу своего неверия сейчас вынужден эвакуироваться не в превентивном, а в экстренном порядке», — говорится в сообщении.

До этого администрация Кургана сообщала, что в микрорайоне Кургана Тополя продолжает повышаться уровень воды. Местных жителей призвали эвакуироваться незамедлительно.

Также региональный главк МЧС сообщал, что в Курганской области подтопленными остаются более 660 жилых домов и свыше 2370 дачных. Кроме того, вода затопила пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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