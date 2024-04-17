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В Госдуме призвали включить в школьную программу не только гольф, но и лапту

Депутат Журова: национальные виды спорта должны быть в школьной программе

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Внесение гольца в школьную программу — это нормально, так как на уроках физкультуры тоже важно разнообразие, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Помимо этого, учащиеся должны заниматься и другими видами спорта, в том числе национальными, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, на сайте Минпросвещения опубликован указ, согласно которому учащиеся младших классов с 1 сентября на уроках физкультуры будут заниматься новыми направлениями. В их числе компьютерный спорт, чир-спорт, биатлон и гольф. Журова одобрила такое нововведение.

«Детский гольф — это нормально, никаких «излишеств» тут нет», — подчеркнула депутат.

При дополнении школьной программы новыми видами спорта важно ориентироваться на специализацию педагогов, подчеркнула Журова. Если учитель обладает навыками в необычных спортивных направлениях, то он может составить авторскую программу, чтобы школьники не играли только в футбол и волейбол, считает парламентарий.

Журова предложила включить в занятия физкультурой в школах национальный спорт. В качестве примера она привела лапту, подчеркнув, что эта самобытная игра была бы интересна детям.

«Скажу больше — даже такой спорт, как прыганье через резиночку, можно ввести в уроки физкультуры. Есть даже целая методика!» — заключила депутат.

Ранее стало известно, как физкультура отражается на работе мозга.

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