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Машина с детьми сорвалась в обрыв в Дагестане

Mash: в Дагестане машина с детьми скатилась с обрыва

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В дагестанском селе Хутрах трое детей пострадали в скатившемся в обрыв внедорожнике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Трое детей из села Хутрах играли в кабине внедорожника, машина была припаркована на возвышенности. В какой-то момент один из мальчиков задел рукой ручной тормоз, «УАЗ» скатился с обрыва и врезался в постройку.

Шестилетний мальчик получил перелом руки, второй ребенок бортом санавиации доставлен в районную больницу, находившуюся в машине пятилетнюю девочку спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в ингушском селе Инарки пьяный местный житель поссорился с приятелем и обстрелял из ружья его машину, в которой находился ребенок. 13-летний мальчик получил ранение в живот, его доставили в больницу, несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Стрелявший сам сдался полицейским, мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 20 лет колонии.

Ранее семья попала в ДТП из-за разлитых химикатов и добилась компенсации от нефтяной компании.

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