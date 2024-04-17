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В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала аферистам 7,6 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

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Ilya Naymushin/Reuters

Петербургская пенсионерка лишилась жилья, поверив телефонным мошенникам, аферисты убедили женщину продать квартиру. Об этом сообщает «78.ru».

61-летняя женщина в течение трех месяцев общалась с телефонными мошенниками, аферисты представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и Центробанка. Они запугали пожилую женщину и убедили петербурженку в том, что ее двухкомнатной квартирой хотят завладеть неизвестные.

Чтобы «обезопасить» жилье, пенсионерке предложили продать недвижимость и перевести деньги на «безопасные» счета, провернув сделку и получив более 7,6 млн рублей, перестали выходить на связь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что мошенники обманули пожилую жительницу Приморского района Петербурга, аферисты две недели запугивали женщину, сообщив ей, что она помогает недружественной стране. Чтобы избежать уголовного преследования, пожилую женщину убедили несколько раз передать накопления курьеру. Общая сумма ущерба составила пять миллионов рублей.

Ранее мошенники выманили у жены участника СВО 1,5 млн кредитных рублей на «секретную миссию».

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