«Воду не предлагают, еда из Макдоналдса»: россиянка рассказала об обстановке в аэропорту Дубая

Россиянка Алена рассказала «Газете.Ru», что уже 18 часов находится в Международном аэропорту Дубая, воду и размещение в гостинице никто не предлагает. По ее словам, еду застрявшим туристам предлагают брать в «Макдоналдсе», но там все время «большая очередь в основном из индусов».

«Вчера должны были вылететь в 16:05 из Дубая в Москву. Рейс переносили два раза, сейчас в режиме уточнения время посадки на 11:40. Вылетов и прилетов нет. Вся трасса выглядит сухой, непонятно, почему все не работает. Ночевали в аэропорту на креслах. Гостиницы все заняты, их отдали тем, кто был в аэропорту раньше или от авиакомпании Emirates, как мы поняли. До других гостиниц не доехать, потому что все дороги затоплены. Еду можно взять в «Макдоналдсе». Что там дают, не проверили из-за большой очереди в основном из индусов. Питаемся самостоятельно. Никакой помощи нет, воду не предлагают. Никакой общей огласки информации», — сказала Алена.

Среди тех, кто застал ливень в Арабских Эмиратах, — Роман с семьей: накануне они должны были вылететь в Москву, но застряли в международном аэропорту Шарджи.

«Нам не удалось вылететь из аэропорта Шарджа в Москву. Рейс отменили, из аэропорта не выпускают. Уже 13 часов тут. Авиакомпания предоставила воду, питание хоть какое-то (детям наггетсы). Вечером в аэропорту было немного залито, сейчас сухо. Спать приходится где попало: кто на полу, кто на сидушках. Говорят, что пилоты не могут добраться до аэропорта», — пояснил Роман.

16 апреля международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема самолетов до улучшения погодных условий. Воздушная гавань заявила, что ее сотрудники усердно работают над тем, чтобы свести к минимуму неудобства путешественников.

Проливные дожди начались в Объединенных Арабских Эмиратах в ночь на 16 апреля. Менее чем за сутки в Дубае выпало более 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем выпадает в среднем за год. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки.

Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

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