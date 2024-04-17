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Эксперт по безопасности объяснил, можно ли поднимать найденные деньги или документы

Аналитик Веселов: поднимать найденные деньги или документы не стоит

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Depositphotos

Россиянам, которые нашли потерянные кем-то деньги или документы, не стоит поднимать их, потому что это может быть расценено как кража. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору Станислав Веселов.

Помимо этого, эксперт призвал не трогать оставленные кем-либо вещи в транспорте. Вместо этого лучше обратиться к сотруднику охраны или полиции.

«Сначала можно зафиксировать находку на камеру телефона, чтобы потом никто не говорил, что вы дали заведомо ложную информацию. После этого отойти необходимо на безопасное расстояние, вызвать сотрудников полиции через службу 112 либо напрямую, если сотрудник полиции или охраны находится рядом на территории. Подойти, объяснить ситуацию. Колонка экстренного вызова также позволяет оперативно связаться с диспетчером», — посоветовал Веселов.

Адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова до этого рассказала «Газете.Ru», что если вы решите оставить чужие деньги, которые по ошибке вам перевели на карту, то рискуете попасть в неприятности. В зависимости от суммы перевода и обстоятельств его совершения это может закончиться штрафом или уголовным делом, уточнила она.

Ранее сообщалось, что водитель бизнесмена украл его деньги, выдумав обморок, воров и рак мозга.

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