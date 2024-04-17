Фемактивистку Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск

Блогеру-феминистку Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск. Об этом свидетельствует карточка в базе розыска МВД.

10 апреля стало известно, что в отношении Маршенкуловой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста в социальной сети, в котором она критикует военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

Позднее Следственный комитет заочно предъявил, что обвинение Маршенкуловой в публичном оправдании терроризма. Отмечалось, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения обвиняемой в виде заключения под стражу.

2 апреля прошлого года в кафе в Санкт-Петербурге девушка по имени Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее в Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела.