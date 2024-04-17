В Сургуте школьник попал под грузовой поезд и выжил

В Сургуте грузовой поезд наехал на подростка, мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел на переезде Сургут-Силинский 16 апреля, 15-летний школьник переходил железнодорожные пути и попал под поезд. Пострадавший выжил, с черепно-мозговой травмой школьника госпитализировали в ближайшую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники транспортной прокуратуры.

До этого сообщалось, что в Высокогорском районе Татарстана 15-летний школьник попал под поезд, перебегая железнодорожные пути в неположенном месте. Ребенка обнаружил сотрудник железной дороги, он оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков, до приезда врачей мальчик находился в сознании. Как ребенок оказался под колесами поезда, устанавливают следователи.

Ранее в Подмосковье мужчина выжил, попав под электричку.