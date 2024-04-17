Эксперты объяснили, как выявить у ребенка аутизм, и назвали способы его лечения

В России за последние 20 лет увеличилось количество людей с расстройством аутистического спектра. Это заболевание передается на генетическом уровне, и, хотя пока нет способов полностью его вылечить, существуют эффективные практики преодоления многих связанных с диагнозом проблем. Об этом директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Тея Кортхонджия рассказала телеканалу «360».

Выявить заболевание лучше всего на раннем этапе. Подозревать наличие аутизма можно в случаях, когда ребенок предпочитает быть один, играть отдельно от других детей, не может контактировать с окружающими, а также смотрит мимо людей, к примеру, своей мамы.

«Все считают, что это какая-то замкнутость, но это не замкнутость ребенка. И поздно начинает разговаривать», — пояснила Кортхонджия.

Для детей-аутистов сегодня существуют различные программы развития. В их числе специалист назвала арт-терапию, песочную терапию, занятия с психологом и логопедом, а также различные тренировки с тренажерами. Многие дети в результате показывают хорошие результаты и оказываются талантливыми в разных областях, подчеркнула эксперт.

Чтобы достичь хорошего результата в смягчении симптомов аутизма у детей, нужно работать также с их родителями, добавила Кортхонджия. Так, в центре с близкими ребенка-аутиста проводят занятия психологи, отметила она.

Помочь ребенку социализироваться проще всего, если начать занятия как можно раньше, поэтому важно не игнорировать тревожные симптомы, заключила Кортхонджия.

Напомним, врачи отмечают, что многие взрослые люди не замечают у себя признаков расстройства аутистического спектра. Считается, что специальный тест AQ-10, используемый врачами национальной службы здравоохранения Великобритании, помогает самостоятельно выявить признаки аутизма во взрослом возрасте.

Неврологи ранее рассказали, в каком возрасте можно диагностировать аутизм.