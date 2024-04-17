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Вода из Ишима подходит к дамбам села Казанского

Глава Казанского района Богданова: Ишим подходит к дамбам села Казанского

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Глава Казанского района Тюменской области Татьяна Богданова заявила, что вода из реки Ишим подходит к дамбам села Казанского. Об этом сообщает РИА Новости.

«В зоне подтопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Ишим. Ильинское, Афонькинское, Большеярковское, Казанское, Гагарьевское, Огневское, Большеченчерское сельские поселения», — пояснила Богданова.

Она добавила, что в селе Казанском продолжаются работы по укреплению дамбы, в сельских поселениях созданы эвакуационные группы.

До этого уровень воды в реке Ишим в Тюменской области у села Ильинка в Казанском районе за сутки поднялся на 76 сантиметров и достиг утром в среду, 17 апреля, 884 см. Критическим считается уровень в 800 см.

Администрация Ишимского района в социальных сетях объявила об эвакуации жителей более десяти сел.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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