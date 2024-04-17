«112»: московский аэропорт не принимает и не выпускает некоторые самолеты

Аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает некоторые самолеты из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Позже сотрудник пресс-службы «Шереметьево» в разговоре с изданием Msk1.ru сообщил, что аэропорт «работает в штатном режиме».

14 апреля полиция задержала в аэропорту Жуковский нарушителя с тротилом.

В этот же день председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что республика в отсутствие авиасообщения сумела адаптироваться, выстроить логистику и новые транспортные маршруты.

16 апреля Международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявил о временном прекращении приема авиарейсов до улучшения метеоусловий.

Ранее Ивановский аэропорт приостановил работу.