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Мастер спорта рассказала, как тренироваться для подготовки к велосезону

Тренер Стрельцова: для подготовки к велосезону важно тренироваться на шоссе

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Shutterstock

Новичкам, которые хотят качественно подготовиться к велосезону и участию в любительских гонках, важно адекватно выстроить тренировочный процесс, а также режим сна и бодрствования. Об этом «Москве 24» рассказала мастер спорта России международного класса, тренер и экс-профессиональная велогонщица Галина Стрельцова.

Она уточнила, что в неделю должно быть четыре тренировки по два часа со специальными работами и одним объемом.

«Объем – это на более-менее спокойном пульсе откатать как можно больше километров. Специальная работа – это силовая, скоростно-силовая, скоростная и другие тренировки на разные отрезки. Тут нужно подобрать для себя комфортный режим – в зависимости от исходного уровня подготовки и формы», — уточнила эксперт.

Тренер советует заниматься не только на велостанке, но и на шоссе, чтобы развить скорость. При выстраивании распорядка дня она рекомендует выделять на сон не менее восьми часов в день, на отдых после тренировки — час. После гонки также важно восстановиться и отдохнуть один или два дня перед следующими тренировками, добавила Стрельцова.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев до этого напомнил о правилах безопасного катания на велосипеде, которые важно соблюдать детям. По его словам, родителям перед велопрогулкой стоит убедиться в том, что ребенок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома. Кроме того, важно повторять с ребенком правила дорожного движения.

Ранее россиянам назвали самые эффективные упражнения для кардиотренировки.

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