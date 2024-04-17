Мэр Москвы рассказал о планах развития Парка Горького

Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького сильно преобразится в ближайшие годы, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с ростом популярности Парка Горького имеющейся инфраструктуры не хватает, поэтому развитие парка продолжается.

«Работы будут разбиты на 3 этапа. Первый завершится в 2024 году, а третий – в 2026», — написал мэр.

Собянин отметил, что на Пушкинской набережной построят 20 тематических павильонов, а в квартале «Визуальные искусства» появятся творческие коворкинги, галерея художников и арт-мастерские.

«На «Событийной площади» обустроим сцену для проведения крупных мероприятий, а в зимнее время в этой локации можно будет организовать каток», — добавил мэр.

По словам Собянина, спортивные площадки в Нескучном саду объединят в новом всесезонном спортивном комплексе.

Также мэр столицы отметил, что на Воробьевской набережной построят 130-метровый открытый панорамный бассейн с видом на Москву-реку.

Ранее Собянин сообщил, что в течение трех лет в Москве благоустроят музей-заповедник «Коломенское».