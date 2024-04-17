Неизвестные с ножом ограбили ребенка на детской площадке в Петербурге

В Невском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства ограбления подростка, неизвестные отобрали у мальчика телефон. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на детской площадке во дворах жилых домов по улице Подвойского. С заявлением в полицию обратилась 34-летняя петербурженка. Женщина сообщила что днем 16 апреля двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали телефон у ее племянника.

Испуганный школьник не смог запомнить приметы злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Пермском крае две девочки избили и ограбили ребенка, а также отобрали у него банковскую карту. Школьницы повалили ребенка на землю, пинали его ногами и оскорбляли. Семья пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Татарстане двое молодых людей и девушка с ребенком ограбили несколько подъездов.