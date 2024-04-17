В столичном Отрадном возле синагоги ликвидировали террориста

Раввин синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» Довид Карпов сообщил, что недалеко от религиозного учреждения был ликвидирован террорист. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карпова, в самой синагоге прошли оперативные мероприятия, правоохранители интересовались записями с камер видеонаблюдения.

«Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве. — «Газета.Ru») проходило на Березовой аллее», — поделился Карпов.

Он добавил, что правоохранители не сообщали о подготовке теракта в синагоге. Также раввин отметил слаженную работу представителей спецслужб.

До этого в ФСБ рассказали, что террорист, который планировал взорвать синагогу в Москве, хранил бомбу под матрасом.

11 апреля силовики пресекли деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, который планировал теракт в синагоге в Москве.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».