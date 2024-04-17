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В столичном Отрадном возле синагоги ликвидировали террориста

Раввин Карпов: возле синагоги в Отрадном ликвидировали готовившего теракт

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РИА Новости

Раввин синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» Довид Карпов сообщил, что недалеко от религиозного учреждения был ликвидирован террорист. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карпова, в самой синагоге прошли оперативные мероприятия, правоохранители интересовались записями с камер видеонаблюдения.

«Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве. — «Газета.Ru») проходило на Березовой аллее», — поделился Карпов.

Он добавил, что правоохранители не сообщали о подготовке теракта в синагоге. Также раввин отметил слаженную работу представителей спецслужб.

До этого в ФСБ рассказали, что террорист, который планировал взорвать синагогу в Москве, хранил бомбу под матрасом.

11 апреля силовики пресекли деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, который планировал теракт в синагоге в Москве.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

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