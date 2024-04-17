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Врач рассказала об опасности цветения черемухи для аллергиков

Врач Рафаелян: цветение черемухи представляет опасность для аллергиков

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Pixabay

Цветение черемухи может спровоцировать аллергию у людей, склонных к ней. Об этом kp.ru рассказала аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Алла Рафаелян.

«Аллергия на черемуху, как и большинство других растений, связана с активацией иммунной системы — организм воспринимает пыльцу как чужеродный антиген, иммунная система начинает вырабатывать защитные антитела», — сообщила эксперт.

По ее словам, симптомы аллергии на это растение похожи на классический поллиноз, однако в этом случае будет развиваться аллергическая реакция немедленного типа. При этом у аллергика может происходить бронхоспазм, появляться сильный кашель, зуд в горле, сильное слезоотделение и прозрачные выделения из носа.

«А еще аллергия на цветы черемухи у некоторых людей может вызвать синдром диспепсии — то есть вздутие, тошноту и рвоту. Если у вас эти симптомы, постарайтесь максимально снизить контакт с пыльцой — обходите кусты стороной, носите маску, очки, принимайте прописанные врачом антигистаминные препараты», — отметила Рафаелян.

Она уточнила, что, как и при других видах поллиноза, реакция на черемуху может также сопровождаться перекрестной аллергической реакцией. Например, на мед, овощи, фрукты, масла и лекарственные травы.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок до этого говорил, что справиться с сезонной аллергией на цветение можно путем удаления контакта с аллергеном. Также он порекомендовал использовать защитные очки и предотвратить попадание пыльцы в жилье. Для этого можно применить спанбонд — этим материалом следует завесить окна в два-три слоя.

Ранее были названы опасные последствия аллергии на пыльцу.

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