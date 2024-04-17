В Тюменской области эвакуируют жителей еще четырех населенных пунктов

Жителей Гагарья, Шагалово, Песчаного, Ченчери и Малой Ченчери в Тюменской области эвакуируют из-за паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

«Срочная эвакуация в пункты временного размещения в связи с опасностью затопления. Эвакуироваться необходимо жителям населенных пунктов: <...> Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь», — пояснили в департаменте.

Также утром началась эвакуация жителей 14 сел Ишимского района Тюменской области.

Накануне губернатор региона Александр Моор сообщал, что в Казанском и Ишимском районах Тюменской области, а также в городе Ишим начинается срочная эвакуация населения.

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области у села Ильинка в Казанском районе за сутки поднялся на 76 сантиметров и достиг утром в среду, 17 апреля, 884 см. Критическим считается уровень в 800 см.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.