Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень реки Ишим у тюменского села превысил критический

Уровень реки Ишим у тюменского села Ильинка превысил критический на 84 см

close
100%
Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области у села Ильинка в Казанском районе за сутки поднялся на 76 сантиметров и достиг утром в среду, 17 апреля, 884 см при критическом уровне в 800 см. Об этом сообщает сайт паводок72.рф со ссылкой на данные гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Объ-Иртышского УГМС».

В районе города Ишима уровень воды за 24 часа повысился на полметра и составил 394 см при критической отметке 850 см, в селе Абатском вода поднялась на 33 см — до 467 при критической 960 см, у села Викулово — на 36 см и достигла отметки в 357 см при критической 1000 см.

До этого администрация Ишимского района в социальных сетях объявила об эвакуации жителей более десяти сел.

Накануне губернатор региона Александр Моор сообщал, что в Казанском и Ишимском районах Тюменской области, а также в городе Ишим начинается срочная эвакуация населения.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами