Уровень реки Ишим у тюменского села превысил критический

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области у села Ильинка в Казанском районе за сутки поднялся на 76 сантиметров и достиг утром в среду, 17 апреля, 884 см при критическом уровне в 800 см. Об этом сообщает сайт паводок72.рф со ссылкой на данные гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Объ-Иртышского УГМС».

В районе города Ишима уровень воды за 24 часа повысился на полметра и составил 394 см при критической отметке 850 см, в селе Абатском вода поднялась на 33 см — до 467 при критической 960 см, у села Викулово — на 36 см и достигла отметки в 357 см при критической 1000 см.

До этого администрация Ишимского района в социальных сетях объявила об эвакуации жителей более десяти сел.

Накануне губернатор региона Александр Моор сообщал, что в Казанском и Ишимском районах Тюменской области, а также в городе Ишим начинается срочная эвакуация населения.

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