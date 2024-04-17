В Гидрометцентре рассказали, на сколько снизился уровень воды в Урале близ Оренбурга

Уровень воды в Урале возле Оренбурга за сутки снизился на 34 см и достиг 1109 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«На 8 утра (06:00 мск) уровень воды в Урале у Оренбурга 1109 см — минус 34 см за сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, за прошедшую ночь уровень Урала снизился ещё на 9 сантиметров. У Татарской Каргалы уровень реки Сакмара достиг отметки в 835 см при неблагоприятном значении в 860 см.

До этого географ и гидролог Наталья Фролова из МГУ им. М.В. Ломоносова рассказала, что подобное масштабное половодье, как в текущем году в Оренбургской области, наблюдается лишь раз в 80 лет.

Она пояснила, что высокие температуры воздуха в конце марта и начале апреля усложнили обстановку. Интенсивное таяние снега началось, были дожди, и все это привело к быстрому наполнению речной системы, добавила гидролог.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.