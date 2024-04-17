Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму ограничили движение автотранспорта

Минтранс Крыма сообщил об ограничении движения по дороге Джанкой — Победное

close
100%
«ЧП / Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

В Крыму движение автотранспорта временно ограничили на участке автомобильной дороги «Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия» от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в Telegram-канале.

По его словам, объехать этот участок можно через дорогу «Граница с Херсонской областью — СимферопольАлушта — Ялта».

Отмечается, что временно изменена схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений. В ближайшее время опубликуют временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщат дополнительно.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.

14 апреля на Украине в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост. По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в небе над аэродромом в крымском Джанкое.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами