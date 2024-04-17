В Крыму ограничили движение автотранспорта

В Крыму движение автотранспорта временно ограничили на участке автомобильной дороги «Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия» от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в Telegram-канале.

По его словам, объехать этот участок можно через дорогу «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта».

Отмечается, что временно изменена схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений. В ближайшее время опубликуют временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщат дополнительно.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.

14 апреля на Украине в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост. По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в небе над аэродромом в крымском Джанкое.