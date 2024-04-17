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В Амурской области ввели запрет на посещение лесов

Минлес Приамурья ввел запрет на посещение лесов из-за противопожарного режима

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области ввело запрет на посещение лесов из-за действия особого противопожарного режима. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В связи с введенным на территории всей области особым противопожарным режимом в целях предупреждения пожаров <...> введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение определенных видов работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет будет действовать в лесах на всей территории области до отмены особого противопожарного режима.

До этого специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов говорил, что масштабный паводок может привести к сухому и жаркому лету, вследствие чего пострадавшим регионам следует быть готовыми к лесным и торфяным пожарам. По его словам, при быстром таянии снега и быстром паводке в почву впитывается мало воды: она уходит в реки, моря и океаны.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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