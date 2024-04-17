В Томске уровень воды в Томи понижается, в Оби — повышается

Уровень воды в реке Томь в районе Томска за последние сутки снова снизился, при этом вода начала подниматься в Оби в различных местах региона. Об этом сообщает ГУМЧС Томской области.

«Уровень воды в реке Томь у Лагерного сада уменьшился на 74 см и составляет 753 см при опасной отметке 890 см, у Речвокзала — уменьшился на 54 см и составляет 689 см при опасной отметке 750 см, у деревни Козюлино — поднялся на 1 см и достигает 971 см при опасной отметке 980 см», — говорится в отчете ведомства.

В то же время уровень воды растет в реке Обь одновременно в нескольких районах Томской области. Так, уровень воды в Оби увеличился за сутки у поселка Победа, у села Никольское, у села Молчаново, у города Колпашево, у села Каргасок и у села Александровское. Пока нигде не достигнуты опасные отметки.

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