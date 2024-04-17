Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Глава Липецкой области заявил о введении режима воздушной опасности из-за БПЛА

close
100%
Shutterstock/Wirestock Creators

Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, недалеко от границы был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В связи с этим власти приняли решение перевести все силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной готовности.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — подчеркнул Артамонов.

Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Как он сказал, сигнал воздушной опасности носит информативный характер и не повлияет на обычную жизнедеятельность региона.

В конце Артамонов рекомендовал гражданам следить за развитием ситуации на территории субъекта. Для этого жителям стоит использовать официальные каналы местного правительства и МЧС РФ.

Ночью 17 апреля власти Воронежской области предупредили граждан об угрозе атаки дронов. Глава региона Александр Гусев уточнил, что все системы ПВО находятся наготове.

До этого аналогичная ситуация произошла в Курской области.

Ранее в Курской области сбили воздушный шар украинских войск.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами