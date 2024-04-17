В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, недалеко от границы был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В связи с этим власти приняли решение перевести все силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной готовности.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — подчеркнул Артамонов.

Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Как он сказал, сигнал воздушной опасности носит информативный характер и не повлияет на обычную жизнедеятельность региона.

В конце Артамонов рекомендовал гражданам следить за развитием ситуации на территории субъекта. Для этого жителям стоит использовать официальные каналы местного правительства и МЧС РФ.

Ночью 17 апреля власти Воронежской области предупредили граждан об угрозе атаки дронов. Глава региона Александр Гусев уточнил, что все системы ПВО находятся наготове.

До этого аналогичная ситуация произошла в Курской области.

Ранее в Курской области сбили воздушный шар украинских войск.