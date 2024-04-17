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Отели Дубая стали продлевать проживание российских туристов

В отелях Дубая продлевается проживание туристов из России

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Abdelhadi Ramahi/Reuters

Отели Дубая стали продлевать проживание тем российским туристам, которые не смогли вылететь на родину из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил в интервью РИА Новости.

По имеющимся сведениям, сказал Мурадян, рейсы, вылетающие в аэропорт Дубая и отправляющиеся из него, отменяются или переносятся. При этом туристам по мере сил оказывается поддержка. От перевозчиков стало известно, что отели работают с теми российскими клиентами, чьи рейсы задержаны. Их размещение в гостиницах продлевается.

Мурадян назвал крайне сложной ситуацию с логистикой в Дубае. В связи с подтоплением дорог осуществление трансферов в аэропорты затруднено.

Вице-президент АТОР порекомендовал российским туристам следить за табло аэропортов и выезжать из отеля не позднее чем за 4-5 часов до рейса.

Мурадян отметил, что подобная погода в ОАЭ обычно длится не дольше одного-двух дней, поэтому скоро обстановка должна нормализоваться.

До этого сообщалось, что из-за непогоды более 2 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ.

Ранее аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема рейсов из-за непогоды.

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