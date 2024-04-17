Источник: муж Блиновской будет приезжать с СВО в Москву

Уехавший на службу в зону специальной военной операции муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей намерен регулярно приезжать в Москву и изучать материалы уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее этот же источник рассказал агентству, что Блиновский отправился в зону СВО. В марте супругам Блиновским были предъявлены обвинения в окончательной форме. Их обвиняют в том, что они легализовали 706 миллионов рублей из 906 миллионов, уклоненных от уплаты налогов.

«Алексей Блиновский будет приезжать в столицу по расписанию и знакомиться с материалами уголовного дела», — подтвердил источник.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило блогерше обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.

Ранее сообщалось, что будет с детьми Блиновской после ухода мужа на СВО.