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Гидролог: половодье в Оренбуржье стало мощнейшим за 80 лет

Гидролог Фролова заявила, что половодье как в Оренбуржье происходит раз в 80 лет

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AP

Географ и гидролог Наталья Фролова из МГУ им. М.В. Ломоносова рассказала, что подобное масштабное половодье, как в текущем году в Оренбургской области, наблюдается лишь раз в 80 лет. Об этом пишет РИА Новости.

«По отметкам, по данным Оренбурга,… до 100 лет не дотянуло, но примерно раз в 80 лет. Это повторяемость довольно редкая все-таки. Действительно, таких половодий было не так много», — отметила ученая.

По словам Натальи Фроловой, высокие температуры воздуха в конце марта и начале апреля усложнили обстановку. Интенсивное таяние снега началось, были дожди, и все это привело к быстрому наполнению речной системы, добавила гидролог.

В начале апреля в Орске произошел прорыв дамбы, защищавшей город от воды реки Урал. Началась эвакуация жителей Старого города, где находятся несколько поселков, оказавшихся под угрозой затопления. Дамбу удалось восстановить только 11 апреля, после чего вода начала спадать. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.

Вечером 16 апреля стало известно, что уровень Урала у Оренбурга снизился до 11,3 метра.

Ранее власти Оренбурга рассказали о риске новых подтоплений.

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