Такер Карлсон опубликовал интервью с Дуровым

Журналист Такер Карлсон, который в этом году взял интервью у президента России Владимира Путина, опубликовал новое интервью с российским предпринимателем и программистом Павлом Дуровым.

Их встреча прошла в офисе российского предпринимателя в Дубае.

В диалоге Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США. Карлсон же отметил, что в Штатах шпионаж оправдывают безопасностью.

Соучредитель Telegram Павел Дуров заявил о чрезмерном внимании, проявляемом ФБР и другими американскими службами безопасности.

«Мы привлекаем слишком много внимания со стороны ФБР и других служб безопасности, независимо от того, где мы находимся. Например, когда я последний раз был в США, со мной был инженер, работающий на Telegram. Представители или агенты в области кибербезопасности пытались тайно нанять моего инженера за моей спиной,» — рассказал Дуров.

На вопрос Карлсона о том, пыталось ли правительство США нанять его инженера, Дуров ответил, что именно так он понимает ситуацию. «Мой инженер мне об этом рассказал,» — добавил он.

39-летний Дуров помимо российского паспорта, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ, он является долларовым миллиардером. В студенческие годы Дуров стал лауреатом стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратным лауреатом Потанинской стипендии.

Ранее в интернете сравнили Павла Дурова с Джейсоном Стетхэмом за «пацанские» цитаты.