Бизнес попросил смягчить требования к курьерам в Москве

Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС) высказала свое мнение относительно требований, предъявленных московскими властями к представителям служб доставки, назвав их избыточными и предупредив о возможных дополнительных расходах для бизнеса. Об этом пишет РБК.

В письмах, направленных комитетам Госдумы и Мосгордумы, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве, ассоциация выразила озабоченность возможным влиянием требований на развитие курьерских компаний малого и микробизнеса в столице. Она подчеркнула важность предотвращения увеличения стоимости услуг доставки, ухудшения времени доставки и сокращения форматов экспресс-доставки из–за возможного увеличения издержек и сокращения числа работников в секторе.

Департамент транспорта Москвы 11 апреля утвердил приказ о стандартах работы курьерских сервисов, в котором содержатся требования к проверке личности, транспорта, внешнего вида и сопутствующей инфраструктуры. Постепенное введение этих требований предусматривает проверку внешнего вида курьеров с 15 мая, наличие номеров на транспорте и сумке с 1 октября, а также обязательное использование индивидуальных мобильных средств с определенными характеристиками с 1 мая 2025 года.

МАКС выразила опасения относительно использования частных индивидуальных мобильных средств курьерами и необходимости их модернизации для соответствия требованиям ограничения скорости. Ассоциация отметила, что требование регистрации номеров на транспорте является избыточным, поскольку данные уже указываются на сумках курьеров. Также она признала лишним требование предоставления справки о несудимости для работников доставки на данном этапе, уточнив, что это может затруднить процесс найма новых курьеров.

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