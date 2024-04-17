Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правоохранителям стало известно, что блогер Портнягин дробил свой бизнес

«Известия»: блогер и бизнес-коуч Портнягин дробил свой бизнес

close
100%
portnyagin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отправленный под домашний арест блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин с целью дробления бизнеса распределял средства между десятками аффилированных фирм. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает газета «Известия».

Собеседник газеты отметил, что Портнягина могли задержать намного раньше. Так, следствие начало интересоваться общественной и финансовой деятельностью блогера еще в июне 2023 года. Тогда начали проверяться расчетные счета и денежные трансакции Портнягина, принадлежащие ему юридические лица и имущество и отслеживаться его посты в социальных сетях. Но тогда арестовать блогера было невозможно, так как он находился за пределами Российской Федерации.

Портнягин на допросе признался, что дробил бизнес между супругой Екатериной и одним из своих партнеров. Эксперты пояснили, что дробление бизнеса позволяет использовать упрощенную систему налогообложения, экономить на налоге на добавленную стоимость и налоге на прибыль.

До этого сообщалось, что блогер Портнягин после суда заявил, что хочет стать политиком и развивать страну.

Ранее сообщалось, что супруга блогера Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами