Правоохранителям стало известно, что блогер Портнягин дробил свой бизнес

Отправленный под домашний арест блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин с целью дробления бизнеса распределял средства между десятками аффилированных фирм. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает газета «Известия».

Собеседник газеты отметил, что Портнягина могли задержать намного раньше. Так, следствие начало интересоваться общественной и финансовой деятельностью блогера еще в июне 2023 года. Тогда начали проверяться расчетные счета и денежные трансакции Портнягина, принадлежащие ему юридические лица и имущество и отслеживаться его посты в социальных сетях. Но тогда арестовать блогера было невозможно, так как он находился за пределами Российской Федерации.

Портнягин на допросе признался, что дробил бизнес между супругой Екатериной и одним из своих партнеров. Эксперты пояснили, что дробление бизнеса позволяет использовать упрощенную систему налогообложения, экономить на налоге на добавленную стоимость и налоге на прибыль.

До этого сообщалось, что блогер Портнягин после суда заявил, что хочет стать политиком и развивать страну.

Ранее сообщалось, что супруга блогера Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу.