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Более 2 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ

АТОР: около 2,5 тысячи россиян ждут рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней

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Abdel Hadi Ramahi/Reuters

Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание. Об этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РИА Новости.

«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», — сообщила она.

До этого международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема авиарейсов до улучшения метеоусловий.

В пресс-службе аэропорта отметили, что на подъездах к воздушной гавани произошли подтопления. Пассажирам посоветовали заранее проверять статус рейса, а также учитывать дополнительное время на дорогу до аэропорта.

В ряде городов ОАЭ введены ограничения на посещение общественных мест, а движение морского и автобусного транспорта приостановлено на некоторых направлениях. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильнейших дождей, обрушившихся на город.

Ранее россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями.

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