В Кургане уровень воды в реке достиг 830 см

В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг отметки 830 см по состоянию на 17 апреля на 02:00 (00:00 мск). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курганской области.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти, рост стал более интенсивным», — говорится в сообщении. Власти уточнили, что уровень воды вырос на 26 см за 2 часа.

В Кетовском округе, где еще днем в районе нескольких сел была преодолена отметка в 10 м, вода все еще продолжает пребывать.

Местные власти призвали жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа к незамедлительной эвакуации.

Накануне в МЧС оценили борьбу с паводками в Курганской и Оренбургской областях. 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку.

При этом многие жители оренбургского поселка Тукай не эвакуируются, потому что считают, что их не затопит. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Ольга. Она отметила, что в начале апреля поселок почти две недели был отрезан подступившей со всех сторон водой, но тогда жителей даже не успели эвакуировать.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.