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Большинство россиян считают электросамокаты опасными

Больше половины россиян назвали электросамокаты опасными для пешеходов

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Shutterstock

Брали в прокат электросамокат за последние два года 36% опрошенных россиян. Среди них большинство (63%) катаются для развлечения, 46% — для удобства и быстрого перемещения по городу. Четверть (24%) выбирают электросамокат взамен автомобилю и такси, а 14% отмечают экономию средств. Это показал опрос, проведенный с помощью сервиса Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В целом 73% россиян положительно относятся к прокату электросамокатов в своем городе, также 50% считают, что это удобное средство передвижения в городе.

64% россиян считают электросамокаты опасным средством передвижения. Еще больше опрошенных (74%) отметили, что они опасны и для пешеходов. Что интересно, среди опрошенных, которые сами катались на электросамокате, более половины (55%) считают их опасным транспортом для пользователей и 67% — для пешеходов.

Среди проблем, связанных с электросамокатами, многие опрошенные россияне отмечают несоблюдение ПДД (56%), езду по тротуарам, что пугает, а иногда травмирует прохожих (50%), слишком высокую скорость (49%). Около половины (45%) опрошенных сетуют на то, что электросамокаты часто арендуют дети и подростки, тоже 45% недовольны тем, что часто видят самокаты в неподходящих местах.

Более трети (35%) отмечают недостаточно развитую инфраструктуру для электросамокатов. Четверть (26%) жалуются, что самокаты мешают на проезжей части, еще 26% недовольны загромождением тротуаров, а 13% считают, что они портят облик города.

О недостаточно развитой инфраструктуре для электросамокатов чаще всего говорили жители Новосибирска (51%), реже всего — респонденты из Казани (25%). Жалуются на то, что самокаты портят облик города, чаще всего жители Санкт-Петербурга (25%).

26% россиян сами попадали в неприятные ситуации из-за электросамокатов

Более трети (35%) россиян поддержали бы запрет на прокат электросамокатов в своем городе. Несколько реже о запрете высказывались россияне, которые катались на электросамокате за последние два года (25%). В разрезе городов чаще всего хотели бы запретить прокат самокатов жители Ростова-на-Дону (41%), а реже всего — жители Красноярска (25%).

Ранее в России предложили разрешить арендовать электросамокаты только по паспорту.

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