Россияне стали строже относиться к отзывам на маркетплейсах

Больше половины — 63% — пользователей маркетплейсов не купят товар, если негативных отзывов будет больше, чем позитивных отзывов с фотографиями, — это показало исследование Мегмаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Покупатели стали избирательнее относиться к тональности отзывов, отмечают аналитики. Особое внимание уделяется негативным отзывам и отзывам с фотографиями. 58% покупателей насторожит наличие исключительно положительных оценок. Исследование выявило, что лишь 10% пользователей совершат покупку, если все отзывы о товаре будут позитивными. Однако 78% покупателей готовы оформить заказ, если среди отзывов присутствуют как положительные, так и отрицательные мнения.

83% покупателей принимают решение о покупке товара на маркетплейсе с помощью отзывов. Ключевыми моментами в выборе товара являются также актуальность и количество отзывов: 59% покупателей считают важными самые свежие отзывы, а оценок должно быть не менее 10. Помимо этого, для оформления заказа важно количество «звезд» у товара — почти 70% покупателей сделают выбор в пользу карточки с 4-5 «звездами». Аналитики также выяснили, что развернутые комментарии с фотографиями и видео облегчают решение о покупке более половине пользователей. 67% пользователей купят товар, если он будет сопровождаться фотоотзывом.

Помимо этого, покупатели обращают внимание на отзывы с информацией о сложностях с возвратом — 66% пользователей не купят такой товар. Однако если будут комментарии о задержке доставки, 62% клиентов все равно сделают заказ.

Половина опрошенных покупателей оставляют отзывы, потому что уверены, что они могут быть полезны другим пользователям.

Покупатели чаще оставляют позитивные отзывы на товары, чем негативные — 73% против 4%. Большинство — 73% клиентов — хотят рассказать о достоинствах товара другим пользователям, 59% пользователей пишут отзыв, потому что их порадовал товар, 40% клиентов таким образом благодарят продавца и только 18% покупателей делают это, чтобы получить скидку или выиграть приз от продавца.

Основная мотивация людей, оставляющих негативные отзывы, — предупредить других о проблемах с покупкой. 50% опрошенных через комментарии указывают продавцу на недостатки товара. Также 38% покупателей сообщают селлерам о дефектах с помощью фото и видео.

Самый популярный формат отзывов — краткие отзывы, их оставляют 56% пользователей. На втором месте — развернутые комментарии с фото и видео, их предпочитают оставлять 30% покупателей. На третьем — «звездочки»: 14% опрошенных клиентов так оценивают товары. 90% покупателей оставляют фотоотзывы, чтобы показать, как покупка выглядит в реальности. 59% клиентов подкрепляют изображениями и видео свое мнение о товаре.

Ранее маркетплейсы начали предупреждать покупателей об оплате пошлин.