Стоматолог объяснил, почему отбеливающие полоски лишь «освежают» цвет зубов

Отбеливающие полоски — это метод экспресс-отбеливания зубов. О принципе действия данной методики, ее безопасности и о том, как часто можно использовать отбеливающие полоски, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По его словам, как и при отбеливании в кресле врача-стоматолога, используется гель на основе перекиси водорода. Принцип действия простой: из перекиси водорода выделяется кислород, который, проникая в эмаль, и обесцвечивает пигмент.

«В отличие от профессионального отбеливания у врача стоматолога, отличного результата ждать не стоит. Они скорее, «освежают» цвет зубов на 2-3 тона, но не отбеливают, так как концентрация активного геля существенно ниже. Перед использованием желательно провести профессиональную гигиену. Если вы злоупотребляете курением или пьете чай и кофе, на зубах появляется налет, который полоски отбелить не смогут», — отметил Лысенков.

Он рассказал, что перед применением отбеливающих полосок необходимо почистить зубы щеткой и пастой. Желательно протереть их салфеткой от лишней влаги.

«У полосок есть гелевая сторона, которая наклеивается к поверхности эмали зубов. Снимать их следует в указанное производителем время, обычно оно составляет от 5 до 30 минут. Полоски должны располагаться на поверхности эмали равномерно, чтобы эффект от отбеливания был таким же. Важно не попадать гелем на область десны, это может вызвать ожог и доставить болевые ощущения. После отбеливания аккуратно снимите полоски с поверхности зубов. Затем полость рта необходимо прополоскать», — объяснил специалист.

По его словам, такое отбеливание можно проводить дважды в день, но не раньше 12 часов между сеансами и не более 10-14 дней. Чаще всего, сроки и количество применений в день указаны в инструкции. На протяжении курса отбеливания нежелательно курить, пить и есть продукты, окрашивающие зубы.

«Важно помнить, что к любому отбеливанию существуют своим противопоказания. Например, от отбеливающих полосок следует отказаться при наличии кровоточивости десен, кариеса, повышенной чувствительности зубов. Если в процессе отбеливания вы почувствовали боль, снимите полоски и прополощите полость рта. Кроме того, существенным противопоказанием является период беременности. Поэтому, перед процедурой домашнего отбеливания рекомендуется консультация стоматолога», — предупредил врач.

Также он обратил внимание, что, если ранее пациенту ставили пломбы на передние зубы, отбелить их не получится.

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