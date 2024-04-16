В Ленобласти младенец попал в больницу после того, как съел табачное изделие

Ребенок из Ленобласти попал в больницу после того, как употребил табачное изделие. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Инцидент произошел во Всеволожском районе, в Мурино. По данным источника, когда мать отвлеклась, десятимесячный ребенок взял в руки снюс. Женщина поздно обратила внимание на ситуацию и смогла вытащить изо рта младенца только часть пакетика.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. О деталях не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.

До этого в Алтайском крае осудили местную жительницу, которая избила младенца. Известно, что вместе с ребенком она поступила в кризисный центр, так как ей требовалась психологическая помощь. Уже находясь в организации, мать неоднократно наносила дочери удары по голове и телу, так как та якобы не могла успокоиться.

Ранее мошенники украли у няни деньги и бросили с ней своего ребенка.