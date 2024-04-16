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Третьеклассница вызвала в школу полицию, сообщив, что ее ударила учительница

Третьеклассница из Калининградской области обвинила учительницу в рукоприкладстве

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Depositphotos

Ученица третьего класса одной из школ Черняховского района Калининградской области обвинила учительницу в рукоприкладстве. Об этом пишет «Клопс».

Накануне в образовательное учреждение приехали правоохранители. На место их вызвала школьница, которая сначала утверждала, что пострадала от рук своего учителя. Стражи порядка решили опросить девочку в присутствии педагога, и в ходе беседы выяснилось, что третьеклассница соврала. Она якобы оклеветала учителя, так как забыла выучить заданное на дом большое стихотворение. В полиции эту информацию подтвердили и заверили, что в связи с инцидентом проводится проверка, ее материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Тем не менее односельчане верят первоначальному заявлению девочки и характеризуют ее как скромную, честную и послушную. При этом учительницу, которую ребенок обвинил в применении насилия, «многие не любят» и даже боятся.

«Многие из-за нее не отдали в школу малышей, а возят детей в Черняховск или оставили на домашнем обучении. А тут девочка осмелилась сделать такой шаг! Ее папа трудится на крупном предприятии, руководитель которого дружит с директором школы. Отец не поддержал дочь», — отметил сосед семьи.

Ранее тренер из Красноярского края ударил воспитанника по голове за пропущенное занятие.

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