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В России заблокировали сайты Amazon Web Services и GoDaddy

РКН заблокировал сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy, о чем говорят данные, указанные на сайте ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

По его информации, под угрозой могут оказаться сайты россиян, размещенные на иностранных серверах.

Согласно данным, указанным на сайте Роскомнадзора, где опубликован список иностранных лиц, осуществляющих деятельность в российском сегменте интернета, в отношении указанных провайдеров приняты меры в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица».

Как добавил источник агентства, провайдер FastComet также самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам для жителей России.

12 апреля Роскомнадзор заблокировал в РФ сетевое издание «Полит.ру» за размещение недостоверной общественно значимой информации. За день до этого редакция саратовского агентства «Свободные новости» сообщила о блокировке своего сайта на территории РФ.

Ранее Роскомнадзору предложили заблокировать TikTok.

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