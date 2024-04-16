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В Нижегородской области поезд снес легковой автомобиль, два человека серьезно пострадали

В Нижегородской области произошло ДТП с грузовым поездом

В Нижегородской области на переезде столкнулись легковой автомобиль и поезд. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел недалеко от станции Ройка Горьковской железной дороги. Предположительно, водитель машины проехал на запрещающий сигнал семафора. При этом машинист пытался затормозить, но сделать это своевременно не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, что после аварии передняя часть легковой машины серьезно пострадала. Салон и дверь существенно деформированы.

«В результате происшествия пострадал водитель и пассажир автомобиля», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Nn.ru, грузовой поезд следовал из Нижнего Новгорода в Залецино. Пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали, медики оказывают мужчине всю необходимую помощь. Пассажирку спасти не удалось.

Ранее три «Ласточки» задержали из-за обрушения путепровода в Смоленской области.

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