Российский школьник пришел на уроки с муляжом самодельного взрывного устройства

В Твери из-за шутки подростка эвакуировали школу. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

В начале апреля в одной из школ города был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Все экстренные службы были подняты по тревоге, а ученики и учителя незамедлительно эвакуированы. На время поисковых работ здание оцепили, на месте были замечены машины МЧС, полиции и Росгвардии. В непроверенных источниках стали публиковаться фейки об обнаружении в школе взрывчатки.

Однако нашедшие подозрительный предмет взрывотехники поняли, что опасности он не представляет. Изготовителем муляжа, остановившего уроки, оказался ученик этой же школы. Отвечать за шалость он будет вместе с родителями, им уже выписали штраф.

«Несовершеннолетний признан находящимся в социально опасном положении, с ним организовано проведение профилактической работы в рамках разработки индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего», — заявила секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Московского района Твери.

Ранее выгнанный с урока 15-летний подросток пригрозил ножом директору школы.