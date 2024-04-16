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Такер Карлсон завел канал в Telegram

Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал и опубликовал два поста

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Amr Alfiky/Reuters

Популярный американский журналист Такер Карлсон завел свой Telegram-канал.

«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал он, подчеркнув, что это его единственный канал в Telegram.

Днем 16 апреля основатель Telegram Павел Дуров в своем канале Du Rove's Channel анонсировал скорый выход интервью Такеру Карлсону.

4 апреля Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель и журналист, который вел популярное политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном». Считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. В начале февраля Карлсон посетил Россию, где взял интервью у президента РФ Владимира Путина.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленский не отвечает на просьбы Карлсона об интервью.

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