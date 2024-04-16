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Суд наказал 77-летнюю пенсионерку, которая пыталась передать внуку в СИЗО запрещенные вещи

Пенсионерка из Коми получила штраф за попытку передать внуку в СИЗО сим-карту

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Пенсионерку из Княжпогостского района привлекли к административной ответственности за попытку передать арестованному внуку посылку с запрещенными вещами. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.

В январе 77-летняя женщина отправила «Почтой России» посылку, адресованную внуку, который находился под стражей. В коробку пенсионерка положила запрещенные к хранению и использованию в следственном изоляторе вещи: сим-карту и USB-модем. Вещи были найдены и изъяты при досмотре посылки в СИЗО.

Отправительницу отправили под суд. В судебном заседании пожилая женщина не признала вину и сказала, что не проверила должным образом сумку, положенную в посылку. Тем не менее вина пенсионерки подтвердилась представленными материалами и доказательствами, и судья отклонил ее доводы. В качестве наказания женщине назначили штраф в размере 12,5 тыс. рублей.

Ранее московской пенсионерке дали условный срок за поджог будки на выборах президента.

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