Депутат Парфенов объяснил, почему выступил против создания школы Ильина

Депутат Госдумы Денис Парфенов обратился к ректору РГГУ Александру Безбородову с просьбой переименовать политическую школу при университете, названную в честь Ивана Ильина. В разговоре с «Газетой.Ru» политик объяснил, что и его, и студентов, составивших петицию против школы, не устраивают взгляды Ильина.

«Членов партии [КПРФ] и просто многих представителей общественности уже давно смущает, что власть берет себе на знамя такую, мягко говоря, неоднозначную фигуру, как Иван Ильин. У него достаточно четко выраженные крайне правые взгляды, очень сильная симпатия к фашизму как к идеологии, как к форме организации политической жизни. И то, что это находит своих почитателей среди правящей верхушки, не может не настораживать. На фоне того, что разгорелась эта история, связанная с созданием учебно-научного центра имени Ильина, какая-то студенческая общественность, просто примкнувшие сочувствующие, наши товарищи — многие обратили на это внимание и вновь возвышают свой голос против того, чтобы увековечивать память откровенного симпатизанта фашистских режимов и методов», — заявил Парфенов.

Те, кто считает противников создания школы иностранными агентами, несут «чушь собачью», считает политик.

«Что касается заявления отдельных людей насчет того, что якобы все это инспирировано из-за рубежа, — это просто выглядит нелепо. Сейчас на любой чих, который идет поперек не то что официальной линии власти, а даже поперек чьего бы то ни было мнения, начинаются охи, вздохи, визги по поводу того, что все это происки MI6, Моссада, ЦРУ и ЦИПсО. Это даже несолидно, несерьезно для уважаемых людей принижать самих себя тем, что якобы в нашей великой державе в любой сфере, начиная с ФСИН и заканчивая университетской средой, якобы хозяйничают иностранные агенты. Это просто чушь собачья. Поэтому к этим заявлениям я отношусь крайне скептически и призываю уважаемых людей самих себя не опускать до того уровня, чтобы себе такие заявления позволять», — подчеркнул он.

Парфенов отметил, что равнодушно относится к фигуре Александра Дугина, который возглавил школу: «Мне лично Дугин не особо интересен, при всем уважении. Я считаю, что мы сейчас должны быть сосредоточены именно на фигуре Ильина, одиозной фигуре, фигуре предельно четко ориентированной», — заключил депутат.

До этого в сети была опубликована петиция против создания Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ, руководителем которой стал сооснователь признанной экстремистской Национал-большевистской партии (организация запрещена в России) Александр Дугин. Авторы потребовали переименовать школу и дать студентам возможность проголосовать за новое название.

Ректор РГГУ Александр Безбородов заявил «Газете.Ru», что петицию опубликовала «украинская агентура», а не студенты.

Иван Ильин — российский философ-эмигрант, покинувший страну на «философском пароходе» в 1922 году. С 1923 по 1934 год он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 года Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер «остановил процесс большевизации» в Германии.

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