Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители тюменского села вынуждены бросить работу и хозяйство ради укрепления дамбы

В Тюменской области жители села оставили работу ради укрепления дамбы

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Жители села Казанского в Тюменской оставили работу из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. О ситуации в Казанском районе сообщает информагентство Ura.ru, ссылаясь на жителя районного центра.

По словам сельчанина, в укреплении дамбы участвуют все жители района. Каждый день добровольцы укладывают на нее мешки с песком.

«Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — отметил мужчина.

Сейчас высота дамбы в селе Казанское достигает почти 10 метров. За прошедшее время жители сумели собрать около 10 тысяч мешков, однако для завершения работы им требуются еще порядка 20 тысяч. Параллельно с этим тюменцы массово вакцинируются из-за приближающегося паводка.

До этого аналогичная ситуация произошла в Оренбурге. Жители местного ЖК «Перовский» рассказали «Газете.Ru», что строили в поселке дамбу шесть дней и шесть ночей.

Ранее губернатор Моор заявил о начале эвакуации в двух районах Тюменской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами