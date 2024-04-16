Жители тюменского села вынуждены бросить работу и хозяйство ради укрепления дамбы

Жители села Казанского в Тюменской оставили работу из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. О ситуации в Казанском районе сообщает информагентство Ura.ru, ссылаясь на жителя районного центра.

По словам сельчанина, в укреплении дамбы участвуют все жители района. Каждый день добровольцы укладывают на нее мешки с песком.

«Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — отметил мужчина.

Сейчас высота дамбы в селе Казанское достигает почти 10 метров. За прошедшее время жители сумели собрать около 10 тысяч мешков, однако для завершения работы им требуются еще порядка 20 тысяч. Параллельно с этим тюменцы массово вакцинируются из-за приближающегося паводка.

До этого аналогичная ситуация произошла в Оренбурге. Жители местного ЖК «Перовский» рассказали «Газете.Ru», что строили в поселке дамбу шесть дней и шесть ночей.

Ранее губернатор Моор заявил о начале эвакуации в двух районах Тюменской области.