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Уровень Тобола достиг 774 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 32 см и достиг 774 см

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра поднялся на 32 сантиметра. Об этом сообщила городская администрация.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 (18:00 мск) уровень воды в реке достиг 774 сантиметров. При этом в 8:00 (6:00 мск) было зафиксировано повышение уровня воды до 742 см.

16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Наводнения настигли и Курганскую область. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств.

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