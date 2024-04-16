Российский пенсионер засунул телефон под юбку школьницы в автобусе и сам попал на видео

В Краснодарском крае пожилой мужчина привлек внимание правоохранителей после того, как засунул телефон под юбку школьницы. Об этом сообщает «Туапсинские вести» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Туапсе. На кадрах с камеры, установленной в автобусе, заметно, как пенсионер сидит около девушки в школьной форме. В какой-то момент он подносит устройство под юбку. Подросток замечает это и вскоре отходит от мужчины.

«У нее был огромный шок и ужас, ее трясло всю», – поделилась мать девушки.

После произошедшего родители обратились в полицию. По словам представителей местного МВД, заявление зарегистрировали. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

До этого в Петербурге поймали мужчину, который снимал девушек в метро. Это произошло после того, как одна из пассажирок поняла, что неизвестный снимал ее под юбкой. Она обратилась к сотрудникам метро. После этого подозреваемого доставили в участок для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Уфе мужчина обманом проник в школу, чтобы пофотографировать девочек под юбкой.