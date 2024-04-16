Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер засунул телефон под юбку школьницы в автобусе и сам попал на видео

В Туапсе пожилой мужчина засунул телефон под юбку школьницы

В Краснодарском крае пожилой мужчина привлек внимание правоохранителей после того, как засунул телефон под юбку школьницы. Об этом сообщает «Туапсинские вести» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Туапсе. На кадрах с камеры, установленной в автобусе, заметно, как пенсионер сидит около девушки в школьной форме. В какой-то момент он подносит устройство под юбку. Подросток замечает это и вскоре отходит от мужчины.

«У нее был огромный шок и ужас, ее трясло всю», – поделилась мать девушки.

После произошедшего родители обратились в полицию. По словам представителей местного МВД, заявление зарегистрировали. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

До этого в Петербурге поймали мужчину, который снимал девушек в метро. Это произошло после того, как одна из пассажирок поняла, что неизвестный снимал ее под юбкой. Она обратилась к сотрудникам метро. После этого подозреваемого доставили в участок для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Уфе мужчина обманом проник в школу, чтобы пофотографировать девочек под юбкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами