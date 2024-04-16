Сенатор назвал результаты президентских выборов в России неоспоримыми

Президентские выборы-2024 подтвердили высочайшее качество и работоспособность избирательной системы России даже в условиях жесткого внешнего давления, считает сенатор, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Политик убежден, что рекордная в новейшей истории страны явка избирателей отразила доверие граждан к выборам, как инструменту демократического участия в определении будущего государства и общей судьбы.

По мнению Сергея Перминова, усилия сторонних сил по дискредитации избирательных процедур, влиянию на доверие к результатам волеизъявления народа России, атакам на инфраструктуру страны оказались тщетными.

«Тщетными потому, что наша избирательная система — модельная в мире по открытости и прозрачности, по надежности, по интегрированности удобных и безопасных цифровых сервисов, включая дистанционное электронное голосование», — заявил Серей Перминов.

Сенатор отметил, что каждый этап электорального процесса сегодня опирается на современные и строгие инструменты контроля законности, в том числе систему видеонаблюдение на участках и общественное наблюдение, развитие которых инициировал и последовательно поддерживает глава государства.

«Результат — неоспорим, мандат власти — непререкаем, ядро поддержки — широчайшее», — сказал замсекретаря генсовета ЕР.

Говоря о предстоящем в сентябре Едином дне голосования, он отметил, что российским политикам предстоит добиваться новых побед на выборах в регионах.

«Недоброжелатели сделают все, чтобы сделать это максимально сложным. А мы — чтобы защищать легитимность и интересы наших земляков», — заключил сенатор.

16 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Главной темой стало обсуждение итогов президентских выборов и подготовка к ЕДГ в сентябре.