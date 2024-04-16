Суд Мариуполя выдворил из РФ украинца, распространявшего экстремистскую литературу

Октябрьский районный суд Мариуполя постановил выдворить гражданина Украины, распространявшего радикальную литературу в одной из мусульманских общин города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судья постановил <...> признать виновным в административном правонарушении <...>, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения», – говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин Украины, проживавший в Енакиево (ДНР), был связан с представителями радикальных течений ислама, а также размещал на своих страницах в соцсетях материалы, находящиеся в списках Минюста РФ как экстремистские.

Кроме того, Октябрьский суд Мариуполя признал мужчину виновным в производстве и распространении экстремистских материалов.

До этого в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жительницу Мелитополя, которая собирала данные о положении российских войск.

Ранее восемь мигрантов выдворили после рейда в Мариуполе.