В российском регионе мост рухнул из-за ледохода на реке

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края мост на реке рухнул из-за ледохода и повышения уровня воды. Об этом сообщает зампред регионального правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева.

Инцидент произошел в поселке Тырма. Мост на реке Сутырь в результате резкого повышения уровня воды и ледохода оказался разрушен. Кроме того, в районе моста подтопило шесть домов — жильцы временно проживают у родственников и знакомых.

В результате разрушения моста от транспортного сообщения оказались отрезаны 20 человек. Местные власти ввели режим ЧС, а в зону подтопления для оказания помощи выехали сотрудники экстренных служб. Отмечается, что утром 17 апреля на место запланирован вылет вертолета с десятью спасателями.

«Для оценки ситуации и оказания содействия на завтра утром проведем внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с исполнительными органами края, главой Верхнебуреинского района и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю», — добавила Горбачева.

Ранее в Алтайском крае на фоне паводка обрушился мост.